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Meteoroloji, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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