Meteoroloji Edirne ve Kırklareli'ne bugün, Kırklareli'ne yarın sarı kodlu uyarı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli'nde, yarın Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Uyarı haritasına göre bugün Edirne ve Kırklareli, yarın ise Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli'nde, yarın ise Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Edirne ve Kırklareli için beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
Yarın ise Kırklareli için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kaynak: AA