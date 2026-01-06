Haberler

Bakanlıktan fırtına ve çığ uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Trakya'da kuvvetli yağış, Ege ve Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Trakya bölgesi için kuvvetli yağış, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için ise çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında yer yer fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
