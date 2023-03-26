Atasözü gerçek oldu! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek ve yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor. İstanbul ve İzmir'deki yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin edilirken, başkent Ankara'da ise sıcaklığın eksi 4'e kadar düşmesi ve çarşamba günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN EKSİYE DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19