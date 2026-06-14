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Yurt Genelinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Yaz yağmurları kuvvetli şekilde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini kaydetti.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3-5 derece artacağını, doğu kesimlerde ise 5-7 derece azalacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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