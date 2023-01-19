20 kent için sarı ve turuncu alarm verildi! Şiddetli fırtına bu kez göz açtırmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı yayınladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bu illerde şiddetli fırtına ve rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgesinde bulunan İstanbul dahil 20 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Öte yandan ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.