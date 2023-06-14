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Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı

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Meteoroloji verilerine göre bugün 20 kent için "sarı" alarm verildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 kent için "sarı" kod uyarısında bulundu. Bu iller şöyle sıralandı: Ankara, Konya, Kayseri, Çankırı, Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Karaman, Aksaray ve Kırıkkale.

Meteoroloji'den 20 kent için 'sarı' kodlu uyarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

ankara ya son 25 yılın yağmayan yağmuru yağdı ve hala sarı bölgeden çıkamadı allah herkesin yardımcısı olsun inşallah kimse zarar görmez

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