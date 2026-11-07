Meteoroloji bugün 19, yarın 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bugün 19, yarın 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kod uyarısında bulunuldu.

Yarın ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce yer aldı.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA