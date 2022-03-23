Meteoroloji, 23 Mart hava raporunu yayımladı! İstanbul dahil 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - Haberler

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Meteoroloji, 23 Mart hava raporunu yayımladı! İstanbul dahil 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Çarşamba günü tarihli güncel hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken, söz konusu illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Söz konusu illerde; kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Turuncu kodlu uyarı: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır

Sarı kodlu uyarı: Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, İzmir, Güncel, Haberler

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