Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağlarına dahil olan veya bunları destekleyen 150 binden fazla sosyal medya hesabının devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Meta'dan yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu Asya'da, ABD, İngiltere, Asya ve Pasifik bölgelerini hedef alan dolandırıcılık merkezlerini çökertmeye yönelik uluslararası operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun, Meta, Tayland polisi, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Merkezi Özel Timi işbirliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Şirketin, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağlarına dahil olan veya bunları destekleyen 150 bini aşkın sosyal medya hesabını devre dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, Tayland Polisi Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 21 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu operasyonun Aralık 2025'ten bu yana yürütülen ikinci ortak operasyon olduğu belirtilerek, güvenli çevrim içi deneyim sağlamak adına dolandırıcılıkla mücadele için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.