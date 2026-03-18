Barzani ile Barrack, "Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihracatını arttırmasını" görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı (IKBY) Mesrur Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihracatını arttırmasını görüştü.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani ve Barrack görüşmesinde, IKBY ve bölgedeki genel durum ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını Mesrur Barzani'ye ileten Barrack, Irak hükümetine Türkiye üzerinden petrol ihracatında yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Barzani, Bağdat yönetimi görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bu zor durumda halkın menfaati için petrol ihracatını kolaylaştırmak üzere IKBY ekibine talimat verdiğini aktardı.

Kamu yararı için gerekli olanı yapacaklarını vurgulayan Barzani, ABD'nin, Erbil ve Bağdat arasında gümrük ve ticaret yaptırımları konusunda yapılan görüşmelerde gözlemci rolünü sürdürmesi çağrısında bulundu.

Taraflar bölgede barış, güvenlik ve istikrar için IKBY ile ABD arasında devam eden işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemine işaret etti.