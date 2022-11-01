Meslektaşını öldüren doktor: Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum

MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan doktor Hasan Çayır, duruşmada, "Ben bu olayın nasıl olduğunu anlamış değilim.

MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan doktor Hasan Çayır, duruşmada, "Ben bu olayın nasıl olduğunu anlamış değilim. Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Çayır ile meslektaşı Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aracından aldığı tüfekle tekrar aile sağlığı merkezine gelen Çayır, meslektaşı Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Çayır, tutuklandı.

Dr. Dikmen'in kardeşi Adnan Dikmen ise, Dr. Çayır'ın cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia ederek, en ağır cezayı almasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hasan Çayır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, sanık Çayır'ın ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.