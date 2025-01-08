Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, İspanya'daki deneyimlerini anlattı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Şehit Hayati Bilgin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus kapsamında İspanya'nın Endülüs bölgesinde "iş başı gözlem" kapsamında gastronomi ve turizm alanındaki deneyimlerini anlattı.

Meslek lisesinin yeme içme hizmetleri alan şefi Gülbahar Bilgin Konokman ile öğretmen Suna Soylu Kura, İspanya'da gastronomi hakkındaki gözlemleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Programda öğrenciler tarafından Türk mutfağından örnekler de sunuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, buradaki konuşmasında, turşu, vişne gibi coğrafi işaretli ürünleri bulunduğunu belirterek, "Birçok yöresel yemeklerimiz var ve bunlar için de coğrafi işaret belgesine başvurduk. Bir gastronomi merkezi çalışmamız var. Sizler aldığınız eğitimlerin ardından tecrübe kazanarak, ilçemizi her alanda ileriye taşıyacaksınız." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve okul müdürü Recai Özdemir ile öğretmenler katıldı.