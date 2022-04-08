Meslek liseliler, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine pide ulaştıracak

HATAY (AA) - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca 100 bin pide ulaştıracak.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında bir ay önce okulda kurulan ekmek üretim tesisinde öğrenciler ekmek ve pide yapmayı öğreniyor.

Hamurun yoğrulmasından ekmek ve pide haline getirilmesine kadar her aşamada görev alan öğrenciler, hem işin inceliklerini öğreniyor hem de yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştiriyor.

Günlük ortalama 15 bin üretim kapasiteli tesiste çalışan öğrenciler, ramazan süresince üretecekleri pidelerden bir bölümünü kendi ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştıracak.

Üretilen ekmeklerin geri kalan kısmı da taşımalı sistemle eğitim verilen okulların yemekhanelerine gönderilecek.

Ekmek üretiminde 15 öğrenci çalışıyor

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul bünyesinde 120 metrekarelik alanda son teknoloji aletleri barındıran ekmek üretim tesisinin yaklaşık 1 ay önce faaliyete geçtiğini söyledi.

Ekmek üretim tesisinde 15 öğrenci ve 2 usta öğreticiyle haftanın her günü ekmek üretimi yapıldığını anlatan Şeşen, "100 bin ramazan pidesini öğrencilerimizin ailelerine ve çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi okulumuzun rehber öğretmenleri ve muhtarlarla görüşerek belirliyoruz. Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her gün ramazan pidesi üreterek kendilerine ulaştırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Şeşen, projeyle öğrencilerin ekmek ve ramazan pidesi yapmayı uygulamalı olarak öğrendiğini belirtti.

Ekmeğin yaklaşık 40 dakika yoğurma, bir saat fermantasyon ve 15 dakikalık pişirimin ardından hazır hale geldiğini anlatan Şeşen, "Ramazan ruhunu diri tutmak, bu güzel ayı hep birlikte ailelerle yaşamak adına ürettiğimiz ekmeği daha üzerinde dumanı tüterek velilerimize, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktayız." dedi.

Öğrenciler projede yer almaktan memnun

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Yunus Diboğulları da okullarında açılan ekmek tesisinin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu anlattı.

Ekmek üretiminin tüm inceliklerini öğrendiğini belirten Diboğulları, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için ramazan pidesi yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde ekmek üretimine başlıyoruz. İftar öncesinde pidelerimizi hazırlayarak ailelere teslim ediliyoruz. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Mustafa Pancar da okullarında ramazanın manevi duygusunun yaşatıldığını kaydetti.