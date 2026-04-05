Haberler

'Mesihim' diyen şahsa zabıta ayarı! Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü

'Mesihim' diyen şahsa zabıta ayarı! Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü Haber Videosunu İzle
'Mesihim' diyen şahsa zabıta ayarı! Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kendisinin "Mesih" olduğunu iddia eden 61 yaşındaki şahıs, zabıtanın talebi üzerine evinin çatısına, önüne ve çitlerin üzerine yazdığı "İsa, Mesih, peygamber" gibi yazıları boyayla sildi. Sosyal medyanın diline düşen olayda bazı kullanıcılar "Her yıl yeni bir Mesih çıkıyor. Senin zabıtaya gücün yetmiyor, deccal ile nasıl savaşacaksın? Deccalim diyeni görmedik" gibi yorumlar yaptı.

  • Karabük'te 61 yaşındaki bir şahıs, evinin çatısına ve çitlerine 'Mesih', 'İsa' ve 'Peygamber' yazıları yazdı.
  • Polis ve zabıta ekipleri, şahsın bu yazıları kaldırmasını talep etti ve şahıs yazıları boyayarak kapattı.
  • Şahıs, Mesihlik iddiasının 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü ve 'cihat' çağrısı yaptığını, bunun şiddet içermediğini belirtti.

Karabük'te kendisinin "Mesih" olduğunu iddia eden 61 yaşındaki şahsın evinin çatısına ve önündeki çitlere yazdığı yazılar, polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde kaldırıldı.

EVİNE "İSA, MESİH, PEYGAMBER" YAZDI

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta M.D. (61) isimli şahsın ikamet ettiği evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını talep etti. 

HEPSİNİN ÜZERİNİ TEK TEK BOYADI

Şahıs "Buradaki peygamber yazısının, dünyaya, topluma ve insanlığa ne zararı var?" dedi. Zabıtaların uyarıları üzerine M.D. kapısının iki yanında bulunan "peygamber" yazısını beyaz boya ile boyadı. Çitlerin üzerinde yazan "Mesih, İsa" gibi yazıların da sprey boyayla üzerini kapattı. 

"CİHAT ÇAĞRISI" YAPTI

M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını söyledi. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayın ardından ailelerinin takip altına alındığını iddia eden M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi. Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi. 

5-8 YIL ÖNCE KESİNLİK KAZANMIŞ

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medyada kullanıcılar zaman zaman "Mesihim" diyen insanların çoğaldığına dikkat çekerek yapılanları "din sömürüsü" olarak nitelendirdi. Olaya ilişkin kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Böyle yaparak insanları dinden uzaklaştırdınız. Resmen İslam düşmanlığı.
  • Dayı senin zabıtaya gücün yetmiyor deccal ile nasıl savaşacaksın.
  • Her yıl yeni bir Mesih çıkıyor.
  • Din istismarından başka bir şey değil.
  • Kahvede otururken mi aklına geldi?
  • Ben Deccalim diye ortaya çıkan hiç görmedik. Herkes atanamamış Mesih.
  • Mesih kadrosu şişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Din zticaretinin yaygın olduğu prim yaptığı ülkemizde bu olaylar normal.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Demek ki, psikolojik rahatsızlığı 5-8 yıl önce ortaya çıkmış. Başlangıçta Tedavi olsaydı , bu kadar ilerlemezdi. Aynı birileri gibi...

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıRealist:

Bu dinle pek alakası olmayan biri gibi.. şapka felan eski ecevitci gibi..

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıKral Kaybetmedi:

bu psikotik bir hastalık sadece . çok benzer vakalar var

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Biride başımızda..

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıMurat Sevim:

Kurtuluşu kendinizde arayın, kimse kimseyi kurtaramaz,iyilik yapın, merhametli ve vicdanlı olun tüm insanlara, doğaya ve hayvanlara. Hak yemeyin, adaletli olun, ibadetinizi yapın, herkes kendi hesabından sorumludur, mesih falan gelmeyecek.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet :

Tamam! Yüce İsa !!! sana inanıyoruz !!

yanıt1
yanıt1

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

