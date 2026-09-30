Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen 2468 İsrailli avluda Talmudik ritüeller yaptı

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Filistin topraklarını gasbeden 2468 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdi, dua etti, ilahiler söyledi ve dans etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2468 İsraillinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın yapan İsraillilerin 1317'sinin sabah saatlerinde, 1151'inin ise öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, dua ettiği, ilahiler söylediği ve dans ettiği aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA