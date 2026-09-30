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Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen 2468 İsrailli avluda Talmudik ritüeller yaptı

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'ya bugün 2468 İsraillinin baskın düzenlediğini açıkladı. Baskın yapan grup caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirip dua etti, ilahi söyledi ve dans etti.

Filistin topraklarını gasbeden 2468 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdi, dua etti, ilahiler söyledi ve dans etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2468 İsraillinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın yapan İsraillilerin 1317'sinin sabah saatlerinde, 1151'inin ise öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, dua ettiği, ilahiler söylediği ve dans ettiği aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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