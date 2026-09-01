Aksa'ya yönelik ihlaller meşruiyet kazandırmaz

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, aşırı sağcı İsrailli yetkililerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleriyle "egemenlik kurma amacı" taşıdığını ancak bu girişimlerin onlara hiçbir hak kazandırmayacağını belirtti.

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrailli siyasetçiler ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saldırıların giderek arttığına dikkati çeken Sabri, "Aşırı sağcı İsrail hükümetindeki yetkililerin öncülüğünde işgal ordusunun gövde gösterisine şahit oluyoruz. Giderek haddini aşan bu eylemlerin amacı Mescid-i Aksa üzerinde İsrail egemenliğini kurmaktır. Bu onlara Aksa'da hiçbir hak kazandırmayacak sahte bir gösterişten ibarettir." ifadelerini kullandı.

Sabri, Mescid-i Aksa'nın asırlardır değişmediğini, saldırı ve işgalin biçimleri ne kadar farklı olursa olsun Müslümanların mabedi olarak kaldığını ve İsrail'in burada hiçbir hakkının olamayacağını vurguladı.

"Acıyı artıran, yaşananlara karşı duyulan acınası acizlik"

Uluslararası toplumun tepkisizliğini de eleştiren Sabri, Filistin halkının, şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın ve baskı ne kadar artarsa artsın inançlarının bir parçası olan Aksa'dan asla vazgeçmeyeceğini söylerek şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'da yaşananların yürek burktuğunu inkar edemeyiz. Acıyı artıran şey ise yaşananlara karşı duyulan acınası acizlik durumu ve uluslararası sessizliktir.

Ancak İslam tarihini hatırlıyoruz; hiçbir zulüm dönemi yoktur ki ardından bir ferahlık gelmesin. Sıkıntı ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Aksa ne kadar kuşatılırsa kuşatılsın, bu onun hakikatini asla değiştirmeyecek ve onu İslam inancından silip atamayacaktır."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün polis koruması ve bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içeride dua etmişti.

Daha önce defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, baskınlarını genel olarak duyuru yapmadan İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştiriyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA