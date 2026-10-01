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MESAM: Hak sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli ödendi

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MESAM: Hak sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli ödendi
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) son dağıtım döneminde üyeleri olan hak sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli aktarıldığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre MESAM tarafından gerçekleştirilen son dağıtım kapsamında eser sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli ödendi. Kar amacı gütmeyen kurum, elde ettiği gelir fazlası kapsamında 125 milyon liralık kambiyo gelirini de üyelerine dağıttığını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Recep Ergül başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından kurumsal yapılanma ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bu süreçte uluslararası ilişkilerini yeniden güçlendiren MESAM, CISAC’a yeniden kabul edilirken dünya sıralamasında da son sıralardan 37’nci sıraya kadar yükseldi.

MESAM’ın son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda yaptığı lisanslama çalışmaları, karşılıklı temsil anlaşmaları ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik uygulamaları, kurumun gelirlerinde önemli artış sağladı.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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