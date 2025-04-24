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MESAM'dan 23 Nisan Kutlaması: Çocuklar Temsili Başkanlık Seçti

MESAM'dan 23 Nisan Kutlaması: Çocuklar Temsili Başkanlık Seçti
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla temsili başkanlık seçimi gerçekleştirdi. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu önemli günde, geleceğin yöneticilerinin çocuklar olacağını vurguladı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla yapılan başkanlık seçimiyle kutladı.

MESAM'ın açıklamasına göre, Genel Kurul'da, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar arasında yapılan temsili başkanlık seçiminde İpek ve Ege yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESAM Başkanı Recep Ergül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sadece ülkemiz çocuklarına değil dünyanın bütün çocuklarına armağan etti. O yüzden Türkiye'nin en büyük, en gözde ve bir dünya markası olan MESAM'ı da birbirinden kıymetli ve geleceğimizi teşkil eden çocuklar yönetecek."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda MESAM Genel Kurulu'nda koltuğu devralan çocuk başkan ve kurul üyeleri, telif haklarına dair çeşitli mesajlar verdi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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