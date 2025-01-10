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MESAM: Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda

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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarının izinsiz kullanılması hakkında açıklamalarda bulundu. Tayfur'un MESAM'a yazılı başvurusunun olmadığı belirtilirken, cenaze töreninde yaşanan saygısızlıklar da kınandı.

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." ifadelerini hatırlatan Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

"VARİSLERDEN İZİN ALMAK ZORUNDA"

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."

İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLARI NEFRETLE KINIYORUM"

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

MESAM: Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Kral Ferdi Baba herkes ücretsiz okuyabilir dedi daha ne varisi .

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Şarkılarının izinsiz kullanılmasını isteseydi mesama dilekçe verirdi zaten belkide öyle bişey demedi yada zamanı olmadı dilekçe vermeye ama zaten vermişte olsaydı aileden izin istemek saygıdır

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