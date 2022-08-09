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Mesai arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren kasaba müebbet istemi

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Mesai arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren kasaba müebbet istemi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir hafta önce işe başladığı mezbahada mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren kasap Serkan Aslan (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir hafta önce işe başladığı mezbahada mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren kasap Serkan Aslan (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 29 Mart'ta İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmanın mezbahasında kasap olarak olay tarihinden bir hafta önce işe giren Serkan Aslan, tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü 7 yerinden bıçakladı. Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, kurtarılamadı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Serkan Aslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Serkan Aslan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Serkan Aslan Samsun Güncel Haberler

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