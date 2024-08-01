Merzifon Kaymakamlığına Ahmet Karaaslan atandı

Merzifon Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan, göreve başladı.

Karaaslan, AA muhabirine, Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yolları üzerinde konumlanmış bir ilçe olduğunu, böyle güzelliklere sahip bir ilçede görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir heyecan ve onurla görevine başladığını dile getiren Karaaslan, "Hem belediyemiz hem kurumlarımızla güzel bir çalışma ortamında hizmetler sunmaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza kapımız her zaman sonuna kadar açık olacak. Toplantılar ve ziyaretlerle ilçeyi yakından tanımaya çalışıyorum. Vatandaşlarımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Karaaslan, görev süresince hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşımla hareket edeceklerini, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.