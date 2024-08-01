Üye Girişi
Haberler

Merzifon Kaymakamlığına Ahmet Karaaslan atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Karaaslan, Merzifon Kaymakamlığı görevine başladı. Karaaslan, ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, hizmetler sunmaya çalışacaklarını belirtti.

Merzifon Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan, göreve başladı.

Karaaslan, AA muhabirine, Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yolları üzerinde konumlanmış bir ilçe olduğunu, böyle güzelliklere sahip bir ilçede görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir heyecan ve onurla görevine başladığını dile getiren Karaaslan, "Hem belediyemiz hem kurumlarımızla güzel bir çalışma ortamında hizmetler sunmaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza kapımız her zaman sonuna kadar açık olacak. Toplantılar ve ziyaretlerle ilçeyi yakından tanımaya çalışıyorum. Vatandaşlarımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Karaaslan, görev süresince hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşımla hareket edeceklerini, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Karaaslan Merzifon Kamu Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title