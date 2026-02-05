Haberler

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi. Oylamada farklı kategorilerde seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaaslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Karaaslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafından yana oyunu kullanan Karaaslan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
