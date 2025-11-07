Haberler

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat'dan okulları ziyaret ediyor

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

Akören Köyü İlkokulu, Alıcık Şehit İlker Atan Ortaokulu ve Kayadüzü Işık İlkokulu'nu ziyaret eden Yozgat, öğrencilerle sohbet etti.

Yozgat, gazetecilere, eğitimin kalitesini artırmak için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim camiasının her bir ferdinin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Yozgat,

"Eğitim ortamlarının sürekli iyileştirilmesi ve öğrencilere en iyi imkanların sunulması için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Öğrencilerimize derslerine olan ilgisinden idareci ve öğretmenlerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yozgat, daha sonra kamu kurumları arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında il birincisi olan öğretmenlerle makamında bir araya geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
