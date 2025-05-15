Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Karaaslan, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Karaaslan, fuarın açılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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