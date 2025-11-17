Haberler

Merzifon'da şehit askerler için fidan dağıtıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için mevlit okutuldu, vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için mevlit okutuldu, vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Koçak, şehit düşen 20 askerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek,

"Şehitlerimizin aziz hatıraları adına çam fidanı dağıttık. Çünkü örfümüzde de, inancımızda da ağaç dikmek sadakadır, duadır, vefadır. Bugün minik bir çocuğun avucuna bıraktığımız bir fidan yarın şehitlerimizin ruhuna gölgelik, bir dua olacak inşallah. Allah şehitlerimizin makamını ali, ruhlarını şad eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Emre Keleş, BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukçuoğlu, BBP Merzifon İlçe Başkanı Mustafa Uluçay ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
