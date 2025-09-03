Merzifon'da Okula Uyum Haftası Etkinlikleri Başladı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri kapsamında İstiklal İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya bir araya gelen Yozgat, uyum sürecine ilişkin bilgi aldı.

Yozgat, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Eğitimin önemine dikkati çeken Yozgat, şunları kaydetti:

"Okullarımız, çocuklarımız için sadece bilgi yuvası değil aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen güvenli mekanlardır. Öğrencilerimizin heyecanını paylaşırken, velilerimizin desteği ve öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla bu süreci en verimli şekilde geçireceğimize inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylık, velilerimize huzur getirmesini temenni ediyor, tüm eğitim camiamıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum."

Yozgat, sık sık okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini, sorun ve taleplerini dinlediklerini sözlerine ekledi.