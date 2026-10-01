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Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

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Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmeleri amacıyla okul çevrelerinde alınacak asayiş ve trafik tedbirleri, servis araçlarının denetimi ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Kaymakam Karaaslan, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını, öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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