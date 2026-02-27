Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir motosiklet, dönüş yapan otomobile yandan çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. kontrolündeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Salim Y. yönetimindeki 19 KL 852 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.