Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir motosiklet, dönüş yapan otomobile yandan çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. kontrolündeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Salim Y. yönetimindeki 19 KL 852 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

