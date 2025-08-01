Merzifon'da LGS Başarısı Ödüllendirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde beşlik dilime giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, başarılarından dolayı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Her başarının insanı gururlandırdığını ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Sizler bu ülkenin geleceğe dair ümidisiniz. Bundan sonraki süreçte eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayacak ve ülkemiz için önemli roller üstleneceksiniz. Sizler bu başarınızla kendinize, geleceğinize büyük yatırım yaptınız. Bu başarınız burada kalmasın. Kendinizi geliştirin, vatanımıza milletinize hayırlı hizmetler yapmaya çalışın. Başarınız hem ailenizin hem öğretmenlerinizin hem de ilçemizin gurur kaynağıdır. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise, LGS'de Merzifon'un başarı grafiğinin geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda yükselerek devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Merzifon'daki okullardan LGS'de başarılı olan 54 öğrenciye, başarı belgeleri dağıtıldı.