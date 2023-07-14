Merzifon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Merzifon Kaymakamlığı tarafından, cuma namazı öncesinde Kara Mustafa Camisi'nde program düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından, cuma namazı öncesinde Kara Mustafa Camisi'nde program düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Abidehatun Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını anlatan Güldoğan, "Mahalle muhtarı, azaları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlemeye devam ediyoruz. Toplantımızda, taleplere ilişkin kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri, Abidehatun Mahallesi Muhtarı Ali Kelleci ile mahalle sakinleri katıldı.