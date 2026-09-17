Merz, Trump ile Ukrayna ve Hürmüz Boğazı'nı görüştü

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Hürmüz Boğazı'nı ele aldı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Merz ve Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kornelius, görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirterek, Merz'in ABD Kongresinin Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren "Graham yaptırım yasa tasarısını" kabul etmesini takdirle karşıladığını aktardı.

Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin ele alındığını anımsatan Kornelius, iki liderin her iki deniz yolunun da hızlı şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere planlanan New York ziyaretini bazı eyaletlerde yapılacak kritik seçimler nedeniyle iptal etmişti.

Kaynak: AA