Haberler

Merz, Trump ile Ukrayna ve Hürmüz Boğazı'nı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Hürmüz Boğazı'nı ele aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Hürmüz Boğazı'nı ele aldı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Merz ve Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kornelius, görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirterek, Merz'in ABD Kongresinin Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren "Graham yaptırım yasa tasarısını" kabul etmesini takdirle karşıladığını aktardı.

Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin ele alındığını anımsatan Kornelius, iki liderin her iki deniz yolunun da hızlı şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere planlanan New York ziyaretini bazı eyaletlerde yapılacak kritik seçimler nedeniyle iptal etmişti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Beştepe seçim için en net tarihi verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

Dev holdinge operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Tarsus merkezli bahis çetesine operasyon! Hesaplarda 7,6 milyar liralık işlem tespit edildi, 30 tutuklama

Bahis çetesi 50 kişinin hesabını kullanmış! 30 kişi tutuklandı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı

Şanssızlıklarına kesilen kurban ve edilen dualar bile çare olamadı
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu