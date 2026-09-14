Merz'den, "Rusya'nın başarılı olmasının Almanya ve Avrupa için öngörülemez sonuçlar doğuracağı" uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın başarılı olmasının Almanya ve Avrupa için öngörülemez sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Friedrich Merz, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Avrupa Arktik Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğünün Ukrayna'daki savaşın sonucuyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Merz, "Rusya başarılı olursa, bunun Almanya dahil hepimiz için öngörülemez ve eşi benzeri görülmemiş sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Alman Başbakan bu nedenle çok kararlı ve net bir duruş sergilediğini ve bir santimetre bile geri adım atmaya niyetinin olmadığını vurguladı.

Merz ayrıca, Avrupa'da barış ve özgürlüğün korunması için Ukrayna'ya mümkün olan tüm desteğin verilmesinin "tarihsel bir görev" olduğunu kaydetti.

Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini savunan Merz, Moskova'nın Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılar ve etki operasyonları da düzenlediğini dile getirdi.

Merz, Avrupa ülkelerinde Ukrayna'ya verilen desteğe yönelik muhalefetin güçlenmesine ilişkin bir soru üzerine, savaşın kritik bir aşamaya girdiğinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı, "Büyük olasılıkla, kıtamızın özgürlüğünü ve barışını savunma konusunda en belirleyici anlar, belki de haftalar ya da aylar bizi bekliyor." dedi.

Ukrayna'ya askeri ve mali desteğin sürdürülmesine yönelik eleştirilerin farkında olduğunu ifade eden Merz, söz konusu tartışmaların yalnızca Almanya'da değil, Avrupa Birliği genelinde de yürütüldüğünü belirtti.

Merz, buna rağmen Ukrayna'ya desteğin devam etmesinin yalnızca Kiev'in değil, Avrupa'nın da güvenlik çıkarına olduğunu savundu.

"Desteğimizi sürdürmek ve bunun kendi çıkarımıza olduğunu insanları ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." diyen Merz, Avrupa hükümetlerinin savaş sona erene kadar kararlılıklarını koruması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA