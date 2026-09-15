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Merz, BM Genel Kurulu için New York'a yapacağı ziyareti iptal etti

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere yapması planlanan New York ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere yapması planlanan New York ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Merz'in Berlin'de bulunması gerektiğinden, planlananın aksine gelecek hafta New York'a gitmeyeceği belirtildi.

Merz'in 20 Eylül'de Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerinin partisi için kritik olması nedeniyle BM'ye gitmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Söz konusu seçimler, Merz'in siyasi geleceği açısından önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor.

Merz, özellikle geçen hafta Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) aldığı ağır yenilginin ardından parti içinde ve kamuoyunda yoğun baskı altında bulunuyor.

CDU'nun Saksonya-Anhalt'taki oy oranının Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşısında düşük kalması, Merz'in liderliğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Merz, geçen yıl da BM Genel Kurulu'na katılmamış, Almanya adına konuşmayı Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yapmıştı.

Kaynak: AA
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