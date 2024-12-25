Meryem Ana temalı kıyafet Hierapolis ve Efes'te sergilendi

Hollandalı modelin taşıdığı 250 bin dolarlık Meryem Ana kıyafeti Hiperapolis, Efes ve Meryem Ana'nın evinde tarihi bir gün yaşattı

DENİZLİ - Meryem Ana temalı 250 bin dolarlık kıyafet, Hierapolis ve Efes'te sergilendi. Mediha Cambaz Gelinlik projesi kapsamında tasarlanan ve Hollandalı model tarafından taşınan Meryem Ana temalı kıyafet, tarihi mekanlarda şık bir gösterimle tanıtıldı.

Meryem Ana temalı 250 bin dolarlık kıyafet, Mediha Cambaz Gelinlik ekibi tarafından 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkartıldı. Usta tasarımcılar tarafından dikilen Meryem Ana kıyafeti, sanat, tarih ve zanaatın görkemli buluşmasıyla unutulmaz bir iz bıraktı. Mediha Cambaz Gelinliğin tasarımcısı Özge Cambaz ve Meryem Ana'yı canlandıran Hollandalı model Eden Loopstra ile 'Mary Efes'e Yolculuk' kitabının yazarı Tarihçi Yazar Serkan Urgancı, projeyle ilgili bilgi verdi.

Meryem Ana'yı canlandıran Model Eden Loopstra, bu projede yer almanın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Meryem Ana'yı canlandırarak tarihin büyüleyici atmosferini deneyimlemenin tarif edilemez bir duygu olduğunu kaydeden Loopstra, böylesine anlamlı bir projede yer almaktan onur duyduğunu ve Mediha Cambaz Gelinliğin zarif tasarımları sayesinde bu deneyimin daha da özel hale geldiğini söyledi. Meryem Ana'nın hayatını oldukça iyi bildiğini ifade eden Loopstra, "Onun yaşadığı zorlukları ve hayatındaki fedakarlıkları düşünmek bile insanı derinden etkiliyor. Meryem Ana'nın orijinaline sadık bir şekilde hazırlanan kıyafeti giymek ise ayrı bir gurur kaynağıydı. Bu kıyafeti tasarlayan Mediha Cambaz Gelinlik ekibine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten unutulmaz bir deneyimdi" şeklinde konuştu.

Meryem Ana kıyafetinin hazırlığı 6 ay sürdü

Tarihe tanıklık eden proje fikrinin mimarı Özge Cambaz da tarihi ve kültürel değerlere her zaman büyük önem verdiklerini ve bu değerleri hatırlatan projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Meryem Ana'nın hayatını konu alan bu özel projeye 6 aydır büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirten Cambaz, "Meryem Ana'nın orijinal kıyafetinden ilham alarak hazırladığımız elbise ve pelerinin, 3 aylık bir çalışmanın ürünü. Bu eser 250 bin dolar yani yaklaşık 9 milyon liraya mal oldu. Bu kıyafette el dokuması saf Bursa ipeği, İtalyan el yapımı ipek tül danteller ve 24 ayar altın işlenmiş detaylar kullanıldı. Meryem Ana'nın orijinale yakın kıyafetindeki her bir detay, geçmişe duyulan derin saygıyı ve Mediha Cambaz Gelinliğin zanaata olan bağlılığını yansıtıyor" dedi.

"Türkiye'nin kültürel zenginliği, global moda dünyasına taşınıyor"

Amaçlarının gelinlik modasında yalnızca bir marka değil, bir sanat evi olarak konumlanmak olduğunun altını çizen Cambaz, "Hierapolis ve Efes gibi dünya mirası mekanlarla Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve tasarım gücünü global moda dünyasına taşımak istiyoruz. Bu projeyle sadece tarihi bir hikaye anlatmıyoruz, aynı zamanda yeni nesil tasarımlarla geleceğe iz bırakıyoruz" diye konuştu.

"İnanç turizmi her fırsatta desteklenmelidir"

İnanç turizmini destekleyecek projelere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken yazar Serkan Urgancı ise Meryem Ana kıyafeti projesinin kültürel alanlarda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Meryem Ana ve Anadolu ilişkisinin anlatıldığı her projenin oldukça değerli olduğuna dikkat çeken Urgancı, "Hristiyanlık açısından Anadolu toprakları çok kıymetlidir. Hristiyanlığın en kutsal ikinci karakteri olan Meryem Ana'nın evi Selçuk'ta, İncil'de geçen yedi kilisenin tamamı Ege Bölgesi'ndedir. Meryem Ana yalnızca Hristiyanlık için değil, Müslümanlık için de oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın ismi Meryem'dir. 32 yerde geçer. Kuran-ı Kerim, Meryem Ana'yı iffetinden ötürü rol model kadın olarak gösterir. Bizim, her fırsatta inanç turizmini destekleyecek projelere ihtiyacımız var. Mediha Cambaz Gelinlik firması da duyulması için ellerinden geleni yapıyorlar, bu nedenle bu firmaya son derece müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Meryem Ana, Efes'e giderken Hierapolis'i kullandı

Tarihçi Yazar Serkan Urgancı, Meryem Ana'nın Hierapolis'e gelip gelmediğinin tarihi olarak bir kanıtı olmadığını fakat Antik güzergah içerisinde bu yolun kral yolu olduğunu ve Efes'e kadar gittiğini söyledi. Yazar Urgancı, Meryem Ana'nın Kudüs'ten yola çıkarak Efes'e gittiğini ve giderken Hierapolis'i kullandığını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Mediha Cambaz Gelinlik tarafından hazırlanan Meryem Ana'nın orijinale yakın kıyafeti, yapılacak lansman sonrasında Hierapolis Müzesinde sergilenecek.