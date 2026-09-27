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Mervan Altınorak, 50 bin parça atıkla Büyük İskender ve Bukefalos heykelini tamamladı

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Mervan Altınorak, 50 bin parça atıkla Büyük İskender ve Bukefalos heykelini tamamladı
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Hatay Reyhanlı’da geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, 50 bin parça metal ve elektronik atığı sanat eserine dönüştürerek Büyük İskender ile atı Bukefalos’un heykelini tamamladı. 2,5 ton ağırlığındaki heykelin İskenderun’da sergileneceği alanın hazırlanması bekleniyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 50 bin parça metal ve elektronik atık kullanarak Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini yaptı.

İlçede atık parçaları geri dönüştürerek sanat eserlerine çeviren heykeltıraş Mervan Altınorak, 50 bin parça metal ve elektronik atık kullanarak Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukefalos'un heykelini yaptı. 2,5 ton ağırlığındaki heykel, Büyük İskender'in milattan önce 333 yılında Pers Kralı III. Darius'u yendiği İssos Savaşı'nın ardından o dönem Alexandreia adını vererek kurduğu İskenderun ilçesinde sergilenmeye hazır hale getirildi. Heykelin sergileneceği alanın hazırlanmasının beklendiğini belirten Mervan Altınorak, "8 ayda 50 bin parça metal ve elektronik atıkla yaptığım, 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3 metre 60 santim genişliğindeki Büyük İskender ile atı Bukefalos'un heykeli tamamlandı. Kullandığımız malzemeler, endüstriyel atıklar. Bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış makine parçalarını kullandık. İskenderun'da yerleştirileceği alandaki hazırlıkların tamamlanmasını bekliyorum" dedi.

'YÜZÜNÜ BENZETEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİM'

Büyük İskender'in heykelini hazırlarken tarihte yapılmış büst ve heykelleri ayrıntılı şekilde incelediğini belirten Altınorak, kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in gerçek ölçülerini dikkate alarak çalışmayı anıtsal boyuta taşıdığını söyledi. Altınorak, "Buna bağlı olarak tarihte, örneğin İskender'in kullandığı kılıcın boyutunu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçülerini dikkate alarak anıtsal bir heykele nasıl dönüştürülür, ona orantılı olarak o şekilde büyüttüm. Tarihte yapılmış olan bütün Büyük İskender büstlerini ve heykellerini tam ayrıntılarıyla inceledik. Sonra yüzünü benzetebilmek için çok büyük çaba sarf ettim ve bunda başarılı oldum. Aslına uygun olması için yoldan geçen atları durdurarak anatomilerini inceledim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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