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Mersin ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Mersin merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyal ve dokümanlar incelenmek üzere el konuldu.

MERSİN merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, 1'i sözde 'Şeriat hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi. Mersin ve Antalya'da 2 ayrı operasyon düzenleyen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalara ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana da incelenmek üzere el kondu. Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Mersin Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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