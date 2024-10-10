Üye Girişi
Haberler

Mersin Valisi, Cinsel Saldırı İddialarını Asılsız Buldu

Mersin Valisi, Cinsel Saldırı İddialarını Asılsız Buldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KYK Kız Yurdu'nda bir öğrenciye yönelik cinsel saldırı iddialarının asılsız olduğunu ve yurt dışında toplanan öğrencilerin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlayarak yurtlarına döndüklerini açıkladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Pehlivan, Valilikte yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahındaki iki kız öğrenciye yönelik, bir araçta bulunan iki erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini belirtti.

İhbar üzerine emniyet birimleri ve yurtta görevli ekiplerin hızla hareket edip olay yerine intikal ettiğini dile getiren Pehlivan, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir. Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın sürdüğünü anlattı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan "cinsel saldırı" iddiasına değinen Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."

"Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir"

"Yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir." diyen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provokatif haberlere itibar edilmemelidir."

Açıklamasında Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz eşlik etti.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel mersin Hukuk

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun 'Lübnan yeni bir Gazze olabilir' çıkışına sert tepki

Bomba yağdırmak istediği ülkeye ABD'den bu kez izin çıkmadı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı

WhatsApp mesajını gören yüzlerce öğrenci soluğu yurt bahçesinde aldı
Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı

Halkın kanserden öldüğü mahallede test yaptılar, sonuç korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz Ormanları nerede? Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10-11 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Ekim Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.