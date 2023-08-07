Mersin Tıp Fakültesi koridorları başıboş köpeklere teslim

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de devasa boyutlara gelirken, duruma isyan eden çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yayınladıkları video ya da görsellerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Mersin Tıp Fakültesi'nde çekilen bir görüntü de durumun vahametini gözler önüne serdi. Hastanenin servis girişinde bulunan çok sayıda başıboş köpeği kameraya alan vatandaşlar yetkililere sorunun çözümüne ilişkin çağrıda bulundu.