Mersin Tarsus'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin Tarsus'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gökhan Dereli'nin kullandığı 03 LD 508 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Üçtepeler mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA