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Mersin Tarsus'ta Parkta Bir Kişi Ölü Bulundu

Mersin Tarsus'ta Parkta Bir Kişi Ölü Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda 63 yaşındaki Aslan Kaya'nın hareketsiz bedeni bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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