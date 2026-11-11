Mersin Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 kişi yaralandı

Mersin Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
F.K'nin kullandığı 33 AGY 558 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA