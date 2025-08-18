Mersin Tarsus'ta İtfaiye Ekipleri Çukura Düşen Yavru Köpeği Kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alandaki bir çukura düşen 'Çorap' adlı köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yürüyüş yaparken köpeğin çukura düştüğünü fark eden Hüseyin Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve itfaiye ekipleri köpeği başarılı bir şekilde çıkardı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, ormanlık alandaki çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde fidan üretimi yapılan Orman İşletme Şefliği sahasında köpekleriyle yürüyüş yapan Hüseyin Keklik, "Çorap" adlı yavrunun çukura düştüğünü gördü.
Köpeğe kendi imkanıyla ulaşamayan Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, kazma ve kürek kullanarak girişini genişlettikleri çukurdan çıkardıkları yavruyu Keklik'e verdi.
Hüseyin Keklik, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel