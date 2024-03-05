Mersin Tarsus'ta Galvaniz Tesisi Yangını

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir galvaniz tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İŞGEM-1 yerleşkesinde, galvaniz kaplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.