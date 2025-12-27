Haberler

Dağlık alanda mahsur kalan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gönderilen askeri helikopter ile kurtarılıp Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mersin Silifke'de dağlık alanda mahsur kaldığı bildirilen yaralı bir vatandaşımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Adana İncirlik'ten görevlendirilen 1 adet AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdık" denildi.

