Mersin Silifke'de sulama kanalında bulunan Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi

Mersin Silifke'de sulama kanalında bulunan Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle beton köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşüp boğulduğu iddia edildi. Otopsi tamamlanan evli ve iki çocuk babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.
BİSİKLETLE GİDERKEN SUYA DÜŞEREK BOĞULMUŞ
Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle sulama kanalı üzerindeki beton köprüden geçtiği sırada dengesini kaybettiği ve suya düşerek boğulma sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan evli ve iki kız çocuğu babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı