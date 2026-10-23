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Mersin Silifke'de sulama kanalında bulunan Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi

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Mersin Silifke'de sulama kanalında bulunan Osman Yüksel'in boğulduğu iddia edildi
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Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle beton köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşüp boğulduğu iddia edildi. Otopsi tamamlanan evli ve iki çocuk babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.

BİSİKLETLE GİDERKEN SUYA DÜŞEREK BOĞULMUŞ

Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle sulama kanalı üzerindeki beton köprüden geçtiği sırada dengesini kaybettiği ve suya düşerek boğulma sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan evli ve iki kız çocuğu babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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