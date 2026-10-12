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Mersin Silifke'de sağanakta devrilen yolcu minibüsünde 17 kişi yaralandı

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Mersin Silifke'de sağanakta devrilen yolcu minibüsünde 17 kişi yaralandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sağanağın etkili olduğu D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde yolcu minibüsü uçurumdaki ağaçlık alana devrildi. Kazada araçtaki 17 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alana devrilen yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

H.U'nun (57) kullandığı minibüs, sağanağın etkili olduğu D-400 kara yolunun Akdere mevkisinde uçurumdaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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