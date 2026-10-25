Mersin Silifke'de kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesinde bir kişiyi öldürdü

Mersin Silifke'de kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesinde bir kişiyi öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde D-400 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine girerek bir kişiye çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 27 BBS 915 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki zeytin bahçesine giren araç, orada bulunan M.A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA