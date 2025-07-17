Mersin Sahilinde Ölü Kefal Balıkları Bulundu

Mersin Sahilinde Ölü Kefal Balıkları Bulundu
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kazanlı Mahallesi sahilinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıkların kefal cinsinden olduğunu tespit ederek numune aldı. Ayrıca, deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki sahilde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

Ekipler, kıyıdaki ölü balıkların tamamının "kefal" cinsi olduğunu belirleyerek, balıklardan ve deniz suyundan numune aldı.

Öte yandan, ölü balıkların bulunduğu sahildeki denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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