Mersin Sahilinde Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cansız Bedeni Bulundu

MERSİN sahilinden tekneyle denize açılan Şaban Ekici (42) ve Uğurcan Çelik (25), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. 4 gün sonra Ekici, Girne açıklarında tekneye tutunmuş ve yarı baygın halde KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çelik'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi altına alınan Ekici'nin ağabeyi Murat Ekici, "Kardeşimin anlattığına göre yaşadıkları o dehşet anlarında yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bun yüzden 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi, Uğurcan da yaşayacaktı" dedi.

Finlandiya'ya çalışmak için gitmeye hazırlanan gemi teknisyeni 1 çocuk babası Şaban Ekici ile Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan arkadaşı Uğurcan Çelik, 23 Temmuz günü ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekneyle Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi sahilinden balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra tekne, akıntıya kapıldı. Uzun süre akıntıyla mücadele eden iki arkadaş, tekne alabora olunca denize düştü. Tekneye tutunarak yaşam mücadelesi veren iki arkadaş yardım beklemeye başladı.

Murat Ekici haberi alır almaz KKTC'deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekinci'nin yanına gitti. Kardeşinin bir an olsun yanında ayrılmayan Murat Ekinci, durumunun iyi olduğunu, aradan 4 gün geçmesine rağmen onun yaşadığına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Kardeşinin teknedeki az miktarda bulunan içme suyuyla yaşama tutunduğunu anlatan Ekici, "Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Ben onun kurtulacağını biliyordum. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı" dedi.